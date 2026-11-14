کتابخانه تخصصی علوم کشاورزی و منابع طبیعی هم‌زمان با آغاز هفته کتاب سی‌وچهارم، امروز در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد.

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به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا وسیما این کتابخانه در پی امضای 5 نامه سال گذشته بین سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و کتابخانه ملی ایران راه اندازی شد.



غلامرضا گل‌محمدی؛ رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، در این مراسم گفت:60 هزار کتاب به زبانهای مختلف در به صورت فیزیکی در این مرکز جمع اوری وعرضه شده و 30 هزار منبع دیجیتال هم بزودی ارسال می شود.

در این مراسم غلامرضا گل‌محمدی؛ رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، غلامرضا امیرخانی؛ رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مسئولان کشوری حضور حضور دارند.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.

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