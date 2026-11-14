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چهارمین دوره بازیهای المپیک جوانان ۲۰۲۶ در داکار سنگال با قهرمانی کاروان چین و برگزاری مراسم اختتامیه پایان یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی مدالی پایانی این دوره از بازیها پس از ۱۳ روز رقابت به این شرح است:
۱- چین ۱۸ طلا ۸ نقره ۷ برنز (قهرمان)
۲- ژاپن ۱۱، ۸، ۹،
۳- روسیه ۸، ۴، ۲،
۴- مصر ۶، ۱، ۵،
۵- اتیوپی ۵، ۳ -
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۳۸- ایران ۱، ۴، ۳
- در این دوره ۹۹ کشور مدال گرفتهاند.
- برای ایران در رشته تکواندو و در وزن ۷۳+ کیلوگرم بنیامین سلطانیان یک مدال طلا
- در شنا پارسا شهشهانی در ۲۰۰ متر کرال پشت / در کشتی ساحلی و در وزن ۶۰- کیلوگرم امیرعلی دومیرکلایی / در تکواندو و در وزن ۶۳- کیلوگرم عسل گل تپه / و در رشته جودو و در وزن ۸۱- کیلوگرم سبحان حکیمی ۴ مدال نقره و در رشته ووشو و در بخش تالو یا فرم آرش پهالی در فرم چانگچوان و گوئنشو / در فوتسال تیم دختران ایران / و در کشتی ساحلی و در وزن ۸۰- کیلوگرم رضا جلیلیان ۳ مدال برنز کسب کردند.