مالزی، اندونزی، تایلند و فیلیپین با امضای توافقی میان بانک‌های مرکزی خود، برای گسترش استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی همکاری می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ بانک مرکزی مالزی اعلام کرد این توافق با هدف کاهش ریسک نوسانات ارزی و هزینه‌های ناشی از تبدیل چندباره ارز‌ها در معاملات بین کشور‌های منطقه امضا شده است.

بر اساس این توافق، چارچوبی برای تسویه مبادلات دوجانبه با استفاده از پول ملی هر یک از چهار کشور ایجاد می‌شود. این تفاهم‌نامه را رؤسای بانک‌های مرکزی مالزی، اندونزی، تایلند و فیلیپین امضا کرده‌اند.

بانک‌های مرکزی چهار کشور همچنین اعلام کردند برای توسعه و اجرای این چارچوب همکاری خواهند کرد تا به‌تدریج حجم معاملات با پول ملی افزایش یابد و همکاری‌های مالی منطقه‌ای و تاب‌آوری اقتصادی تقویت شود.

این توافق در ادامه همکاری‌های پیشین مالزی، اندونزی و تایلند در زمینه تسویه مبادلات با ارز‌های ملی صورت گرفته و با پیوستن فیلیپین، دامنه آن به چهار کشور گسترش یافته است.

سه کشور مالزی، اندونزی و تایلند در فوریه ۲۰۲۵ نیز دستورالعمل‌های عملیاتی مشترکی را برای این سازوکار تدوین کرده و دامنه آن را علاوه بر تجارت کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری مستقیم، به سرمایه‌گذاری در سبد دارایی‌ها گسترش داده بودند.

این سه کشور همچنین با تعیین بانک‌های تجاری بیشتری به‌عنوان واسطه معاملات ارزی، زمینه تسهیل تسویه حساب‌ها و دسترسی آسان‌تر فعالان اقتصادی به نقدینگی با پول‌های ملی را فراهم کردند.