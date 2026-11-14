به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بیشینه سرعت باد در خلیج فارس، در فراساحل غربی و جنوب جزایر کیش و لاوان، تا حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج به ۱۸۰ متر خواهد رسید.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: شناور‌های سبک و صیادی از رفت و آمد خودداری کنند و تدابیر لازم در بنادر غربی استان صورت گیرد.

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وی گفت: کشتی‌های تجاری از رفت و آمد به مقاصد استان‌های بوشهر و خوزستان خودداری کنند.

وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال‌غربی و مواج بودن دریا تا بعدازظهر یکشنبه ۲۴ آبان در خلیج فارس ادامه دارد.

در چند روز آینده نوسان دمایی یک تا ۳ درجه‌ای داریم.