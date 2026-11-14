به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رقابت‌های مینی‌فوتبال قهرمانی کشور از ۱۳ تا ۱۷ آبان‌ماه به مدت پنج روز و با حضور ۳۲ تیم از سراسر کشور در شهر تبریز برگزار شد.

استان یزد در این دوره از مسابقات با سرپرستی حسینعلی انتظاری با دو نماینده در رده‌های سنی زیر ۱۳ سال و زیر ۱۶ سال حضور یافت که در پایان، تیم زیر ۱۳ سال استان با عملکردی درخشان موفق به کسب مقام سوم این رقابت‌های کشوری شد و بر سکوی افتخار ایستاد.

در پایان این مسابقات، طی مراسم اختتامیه، جام و مدال تیم‌های برتر اهدا شد و پرونده رقابت‌های مینی‌فوتبال قهرمانی کشور با معرفی تیم‌های برتر بسته شد.