به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ سید مهدی عمران‌فر گفت: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا استان تعداد پنج نفر از کلاهبرداران که در استان فعالیت داشته شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی، طی عملیات غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: شهروندان اگر قصد فروش کالا در فضای مجازی را دارند، مراقب افراد کلاهبردار باشند چراکه در صورت بی‌احتیاطی، هم کالای خود را ازدست می‌دهند و هم باید پول کلاهبرداری شده از دیگران را پس بدهند.

وی خاطرنشان کرد: مجرمین سایبری برای اینکه از خود ردپایی بجا نگذارند از افراد پولشو استفاده می‌کنند و وجوه سرقتی از حساب دیگران را به حساب فروشندگان کالا‌ها به‌ویژه زیورآلات انتقال می‌دهند و موجب مسدودی حساب شهروندان می‌شوند.

عمران‌فر بیان کرد: از شهروندان می‌خواهیم هشدار‌های پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی مراتب را از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش دهند.