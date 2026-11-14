معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: در راستای تنظیم بازار و با همکاری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان، تاکنون ۸ هزار لیتر روغن با نرخ مصوب بین مالکان و رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی کالا و مسافر برون‌شهری توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سعید سبحانی با اشاره به جزئیات این طرح افزود: از مجموع روغن توزیع شده، هزار و ۲۰۰ لیتر در پایانه عمومی مسافری مرکز استان بین مالکان و رانندگان شهرستان‌ها، ۲ هزار و ۸۰۰ لیتر بین ناوگان حمل فرآورده‌های سوختی و ۴ هزار لیتر نیز بین مالکان و رانندگان ناوگان کارخانه سیمان توزیع شد.

معاون حمل‌ و نقل اداره‌ کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی با تأکید بر تداوم این روند تصریح کرد: توزیع روغن با نرخ مصوب در سایر مراکز عمده حمل‌ونقل کالای استان نیز ادامه خواهد داشت.

به گفته سبحانی، این اقدام با هدف حمایت از فعالان بخش حمل‌ونقل عمومی، تأمین اقلام مورد نیاز ناوگان و کمک به تنظیم بازار انجام شده است.