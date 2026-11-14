طرح توزیع شیر رایگان و کیک غنی‌شده در مدارس ابتدایی و مراکز پیش‌دبستانی استان البرز آغاز شد؛ طرحی که قرار است با اجرای ۳۲ مرحله توزیع در طول سال تحصیلی، بخشی از نیازهای تغذیه‌ای دانش‌آموزان را تأمین کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: ۲۲۷ هزار و ۲۷۷ دانش‌آموز دوره ابتدایی و پیش‌دبستانی در استان زیر پوشش این برنامه قرار دارند.

فرزاد شعبانی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، شیر رایگان در ۳۲ نوبت طی سال تحصیلی و به‌طور میانگین هفته‌ای دو بار همراه با کیک غنی‌شده در مدارس توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت تغذیه مناسب در دوران کودکی، تأمین مواد غذایی ارزشمند را از عوامل مؤثر در حفظ سلامت، تقویت استخوان‌ها و کمک به بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دانست.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز ترویج فرهنگ مصرف شیر و افزایش توجه خانواده‌ها و مدارس به تغذیه سالم را از اهداف اجرای این برنامه عنوان کرد.