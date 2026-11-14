روابط عمومی مرکز بهداشت کیش با اشاره به افزایش احتمال تکثیر پشه آئدس پس از بارندگی، بر ضرورت جمع‌آوری آب‌های راکد و رعایت توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از گسترش این حشره ناقل بیماری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش اعلام کرد: پشه آئدس ناقل بیماری‌هایی از جمله تب دِنگی، زیکا و چیکونگونیا است و با توجه به شرایط گرم و مرطوب، احتمال افزایش جمعیت این حشره پس از بارندگی وجود دارد.

تخلیه آب جمع‌شده در زیرگلدانی‌ها، ظروف بلااستفاده، لاستیک‌های فرسوده، سطل‌ها و بطری‌های رهاشده در فضای باز و پوشاندن کامل مخازن آب از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه است.

ساکنان باید پس از هر بارندگی، حیاط، پشت‌بام و اطراف ساختمان‌ها را بررسی و چاله‌ها و گودال‌های محل تجمع آب را برطرف کنند.

استفاده از لباس‌های آستین‌بلند و رنگ روشن، مواد دافع حشرات به‌ویژه صبح زود و عصر و نصب توری سالم روی در‌ها و پنجره‌ها از دیگر توصیه‌های مرکز بهداشت کیش برای جلوگیری از گزش پشه آئدس است.

در این اطلاعیه بر جمع‌آوری به‌موقع زباله‌ها، خودداری از رهاسازی ظروف پلاستیکی در فضای باز و مشارکت شهروندان در پاکسازی محیط‌های مشترک نیز تأکید شده است.

مرکز بهداشت کیش از شهروندان خواست پس از بروز علائمی مانند تب، سردرد شدید، درد عضلانی یا بثورات پوستی، سریعاً به مراکز درمانی مراجعه و سابقه احتمالی گزش پشه را اعلام کنند.

شهروندان با مشاهده آب‌گرفتگی در معابر عمومی می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شرکت عمران، آب و خدمات کیش گزارش کنند.