مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران در پیامی از مردم دیار علویان که برای کاروان شهدای گمنام سنگ تمام گذاشتند تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرتیپ دوم پاسدار احمد برسلانی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران در پیامی از حضور پرشور و حماسی مردم، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، نیرو‌های نظامی و انتظامی، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری آیین استقبال، وداع و تشییع پیکر‌های مطهر ۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در استان قدردانی کرد.

متن پیام به این شرح است:

همزمانی ورود و تشییع پیکر‌های مطهر ۱۰ شهید گمنام با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) و روز ملی شهدای گمنام، فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های بلند شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بود.

از روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه، همزمان با ورود این آلاله‌های زهرایی به دیار علویان، تا امروز که پیکر‌های مطهرشان در مرکز استان با حضور گسترده و باشکوه مردم تشییع شد، شهر‌ها و روستا‌های مازندران عطرآگین به عطر حضور شهدایی شدند که گمنام آمدند، اما نام و یادشان تا همیشه در قلب این ملت جاودانه خواهد ماند.

اینجانب بر خود فرض می‌دانم از آحاد مردم شریف و قدرشناس مازندران، به‌ویژه مردم شهر‌هایی که در طول این یک هفته میزبان پیکر‌های مطهر شهدا بودند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. همچنین از مسئولان استانی و شهرستانی، نماینده محترم ولی‌فقیه در استان، استاندار محترم، ائمه جمعه و جماعات، فرمانداران، شهرداران، فرمانده محترم سپاه کربلا و همکارانشان، فرماندهی محترم انتظامی استان و همکارانشان، نیرو‌های نظامی و انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی، خانواده‌های معظم شهدا، صدا و سیمای مرکز مازندران، خبرنگاران، عکاسان و اصحاب رسانه، فعالان فرهنگی، هیئت‌های مذهبی، خانواده‌های معظم شهدا، گروه‌های مردمی و تمامی عزیزانی که در برگزاری باشکوه این آیین معنوی نقش‌آفرینی کردند، قدردانی می‌کنم.

در این میان، هشت نقطه از استان افتخار میزبانی ابدی هشت شهید گمنام را خواهند داشت؛ شهدایی که هر یک با سن و سالی متفاوت و از عملیات‌های غرورآفرین دوران دفاع مقدس، به آغوش مردم این دیار بازگشته‌اند تا در شهر‌های رامسر، فریدونکنار، ساری، قائم‌شهر و بابل میزبان دل‌های عاشق و خدایی شوند.

بی‌تردید یادمان‌های این شهدا از این پس نه‌تنها محل آرام گرفتن پیکر‌های مطهر فرزندان غیور ایران اسلامی، بلکه کانون‌های ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت، بصیرت و تربیت نسل‌های آینده خواهند بود.

با تدفین این هشت شهید عزیز، شمار شهدای گمنام مدفون در مازندران به ۳۹۸ شهید و تعداد یادمان‌های شهدای گمنام استان به ۱۹۵ یادمان خواهد رسید. در حال حاضر ۱۷۳ یادمان تکمیل شده و ۱۴ یادمان نیز نیمه‌تمام است که امیدواریم با همراهی فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و سپاه کربلا، زمینه تکمیل و بهره‌برداری از این یادمان‌ها فراهم شود.

مردم عزیز مازندران بدانند که میزبانی از این شهدای والامقام، تنها یک افتخار نیست، بلکه مسئولیتی بزرگ برای پاسداری از آرمان‌ها و انتقال پیام شهدا به نسل‌های آینده است. باید کاری کنیم که یادمان‌های شهدا صرفاً محل تدفین و زیارت نباشند، بلکه به پایگاه‌های زنده فرهنگی، تربیتی و معرفتی در جامعه تبدیل شوند.

در این آیین باشکوه، پیکر مطهر بسیجی مجاهد، شهید مهدی محمدزاده نیز تشییع شد؛ شهیدی که خود از خادمان شهدا و از مجاهدان گمنام این عرصه بود و سال‌ها در مسیر خدمت به فرهنگ ایثار و شهادت گام برداشت و سرانجام در جنگ رمضان به فیض عظیم شهادت نائل آمد. حضور پیکر مطهر این شهید عزیز در کنار آلاله‌های گمنام، جلوه‌ای دیگر از پیوند ناگسستنی خادمان و رهروان شهدا با فرهنگ ایثار و شهادت بود.

در پایان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ تمامی شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای امنیت، از خداوند متعال مسئلت دارم به همه خادمان شهدا توفیق دهد تا در مسیر پاسداشت راه و آرمان شهیدان ثابت‌قدم بمانیم.

شهدا گمنام‌اند، اما راهشان روشن، نامشان جاودانه و یادشان همواره در قلب ملت ایران زنده است.