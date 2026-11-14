فروشنده متقلب با حکم تعزیرات حکومتی به ۱۰ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریال و همچنین به پرداخت ۲۰ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر میزان تخلف در حق دولت محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات اصفهان در خصوص رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی گفت: پرونده تقلب در فروش ابزار آلات صنعتی از طریق واحد صنفی بدون پروانه کسب در شعبه دوم تعزیرات حکومتی مرکز اصفهان بررسی شد.

خانم رضائیان افزود: در بررسی شکایت شاکی خصوصی و نتایج اظهار نظر کارشناسی اهل خبره و دفاع متهم تخلف تقلب در فروش برای شعبه محرز شد.

وی گفت: طبق قانون، متخلف علاوه بر جبران خسارت وارده در حق شاکی به ۱۰ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریال و همچنین به پرداخت ۲۰ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر میزان تخلف در حق دولت محکوم شد.

رضائیان اشاره به درخواست تجدید نظر خواهی متشاکی کرد و گفت: رای صادره پرونده در شعبه هیات اول تجدید نظر تایید و در نهایت اجرا شد.

رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات اصفهان افزود: مطابق ماده ۲ قانون نظام صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی از جمله فروش کالا یا خدمات سرمایه گذاری و کالا را به مصرف کننده عرضه کند فرد صنفی شناخته می‌شود حتی اگر پروانه کسب نیز نداشته باشد.