شیفت بعدازظهر شورای حل اختلاف شهرستان سنندج به‌صورت دائمی به شیفت صبح منتقل شد و مراجعان از این پس باید از ساعت ۸ تا ۱۳ برای پیگیری امور خود مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به اطلاع مراجعان شورای حل اختلاف شهرستان سنندج می‌رساند، فعالیت شیفت بعدازظهر این شورا به‌صورت دائمی به شیفت صبح منتقل شده است.

بر اساس این اطلاعیه، از این پس مراجعان برای پیگیری امور مربوط به شورای حل اختلاف سنندج باید در ساعات ۸ تا ۱۳ مراجعه کنند.

همچنین تمامی اوقات رسیدگی تعیین‌شده در شیفت بعدازظهر باطل شده و زمان‌های جدید رسیدگی از طریق سامانه ثنا به اصحاب دعوی اطلاع‌رسانی شده است.