معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: همزمان با توقف موقت فعالیت‌های تجاری مرز سومار از امروز به‌منظور اجرای عملیات بهسازی و ارتقای زیرساخت‌ها از سوی طرف عراقی، مرزهای پرویزخان و خسروی با تمام ظرفیت در حال خدمت‌رسانی به تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی هستند



به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه،حسن رستم‌زاد اظهار کرد: توقف موقت فعالیت‌های تجاری مرز سومار با هدف اجرای عملیات عمرانی، ترمیم و تقویت زیرساخت‌های مرزی و بهبود ظرفیت‌های این گذرگاه، بنا بر اعلام طرف عراقی انجام شده است.

وی افزود: مرز سومار پیش از این با میانگین تردد روزانه ۳۵۰ دستگاه کامیون، یکی از گذرگاه‌های فعال استان در مبادلات تجاری و صادرات کالا به کشور عراق بود و توقف فعلی فعالیت‌های تجاری آن، صرفاً با هدف اجرای عملیات بهسازی زیرساخت‌ها و به‌صورت موقت صورت گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تأکید کرد: در این مدت، مرز‌های پرویزخان و خسروی همچنان فعال هستند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، خدمات لازم را به تجار و بازرگانان ارائه می‌دهند.

رستم‌زاد خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های تجاری و صادراتی سایر مرز‌های استان برای تداوم جریان مبادلات اقتصادی و تسهیل فعالیت صادرکنندگان مورد استفاده قرار دارد و روند خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی از این گذرگاه‌ها بدون وقفه ادامه خواهد داشت