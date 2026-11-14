به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان قرچک در دویست و پنجاه و هشتمین حضور شبانه خود در میدان امام خمینی (ره)، با برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت شام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، پیام همبستگی و ارادت خود را ابراز کردند.

این تجمع که در فضای معنوی و با حضور گسترده عزاداران برگزار شد، در ادامه سلسله قرار‌های شبانه مردم این شهر در میدان برگزار گردید.