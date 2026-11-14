

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی سالک رئیس کمیته مسئولیت‌های اجتماعی فدراسیون از موافقت استاندار بصره با اختصاص اتوبوس برای انتقال هواداران ایرانی از مرز شلمچه به ورزشگاه محل برگزاری مسابقات تیم ملی خبر داد.

سالک با اشاره به اهمیت تکریم و تسهیل حضور هواداران فوتبال ایران در رقابت‌های چهارجانبه بصره اظهار داشت: با توجه به اینکه تکریم هواداران و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور و حمایت آنان از تیم ملی در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار دارد، موضوع تسهیل تردد هواداران ایرانی از مرز شلمچه به ورزشگاه پیگیری شد که خوشبختانه با اختصاص اتوبوس برای انتقال هواداران موافقت به عمل آمد.

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی نوامبر، شنبه ۲۳ آبان به مصاف فلسطین می‌رود. این مسابقه از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران در بصره برگزار خواهد شد.

ملی‌پوشان ایران پس از این مسابقه، سه‌شنبه ۲۶ آبان در دومین دیدار تدارکاتی خود برابر تیم ملی عراق قرار خواهند گرفت. این مسابقه نیز از ساعت ۱۹:۴۵ به وقت تهران برگزار می‌شود.