مرکز ارتباطات اورژانس فارس از وقوع چند حادثه جانی و آسیب‌زا در استان خبر داد؛ تصادف زنجیره‌ای سه خودرو در محور شیراز ـ خرامه منجر به جان‌باختن دو نفر و مصدومیت پنج نفر دیگر شد؛ واژگونی یک تریلی در محور آباده ـ صفاشهر هم یک مصدوم بر جای گذاشت.

گزارش حوادث اورژانس فارس ؛ دو تلفات در تصادف زنجیره‌ای محور شیراز ـ خرامه و جان‌باختن یک نفر در سقوط به چاه

گزارش حوادث اورژانس فارس ؛ دو تلفات در تصادف زنجیره‌ای محور شیراز ـ خرامه و جان‌باختن یک نفر در سقوط به چاه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مرکز ارتباطات اورژانس فارس از وقوع چندین حادثه جانی و آسیب‌زا در استان خبر داد؛ از جمله تصادف زنجیره‌ای سه خودرو در محور شیراز ـ خرامه که منجر به جان‌باختن دو نفر و مصدومیت پنج نفر دیگر شد. همچنین گزارش‌های مربوط به واژگونی یک تریلی در محور آباده ـ صفاشهر و سقوط یک فرد به درون چاه در سیاخ‌دارنگون، از دیگر حوادث تلخ این شب است.

تصادف زنجیره‌ای در محور شیراز ـ خرامه

در پی برخورد سه دستگاه خودرو شامل وانت مزدا، تیبا و پژو ۴۰۵ در محور شیراز ـ خرامه (ناحیة رسیدن به خالدآباد) در ساعت ۲۳:۰۵ شامگاه ۲۲ آبان‌ماه، دو نفر جان خود را از دست دادند.

در این حادثه پنج نفر نیز بر اثر برخورد شدید مصدوم شدند.

نیرو‌های اورژانس بلافاصله پس از اعزام به محل، اقدامات درمانی اولیه را انجام دادند؛ در این میان، سه نفر از مصدومان جهت ادامه روند درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال یافتند.

عملیات ۴ ساعته نجات در محور آباده ـ صفاشهر

در حادثه‌ای دیگر، واژگونی یک دستگاه تریلی در محور آباده ـ صفاشهر منجر به جراحت شدید راننده شد.

طبق گزارش مرکز اورژانس، راننده پس از پرتاب شدن از کابین، زیر یکی از لاستیک‌های خودرو گرفتار شده و دچار قطع کامل دست راست شد.

کارشناسان اورژانس با همکاری نیرو‌های جمعیت هلال احمر، پس از یک عملیات امداد و نجات دشوار که حدود چهار ساعت به طول انجامید، موفق به رهاسازی مصدوم شدند. وی پس از دریافت مراقبت‌های لازم، به بیمارستان ولیعصر صفاشهر منتقل شد.

حادثه سقوط به چاه در سیاخ‌دارنگون

همچنین یک فرد در روستای اسلام‌آباد سیاخ‌دارنگون هرستان شیراز، پس از سقوط به درون یک چاه با عمق حدود ۵۰ متر در یک باغ، جان خود را از دست داد.

. کارشناسان اورژانس پس از اعزام به محل، تأیید کردند که شدت جراحات وارده منجر به فوت فوری فرد شده است.