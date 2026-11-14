به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل روزبه مقدم، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از انجام موفقیت‌آمیز مأموریت اورژانس هوایی استان در انتقال سریع بیمار مبتلا به سکته حاد قلبی از شهرستان پارس‌آباد به اردبیل خبر داد و با تشریح این مأموریت اظهار کرد: در پی بروز درد قفسه سینه در یک مرد ۵۴ساله و تشخیص سکته حاد قلبی (MI)، کد ۲۴۷ فعال شد و باتوجه‌به ضرورت دریافت خدمات تخصصی قلب، مأموریت اورژانس هوایی استان برای انتقال سریع بیمار در دستور کار قرار گرفت.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود: بیمار با اعزام بالگرد اورژانس هوایی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن از بیمارستان شهدای پارس‌آباد به اردبیل منتقل شد و پس از فرود بالگرد، با همکاری یک دستگاه آمبولانس زمینی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل، به‌عنوان مرکز تخصصی قلب، انتقال یافت تا اقدامات درمانی تخصصی برای وی انجام شود.

مقدم در پایان یادآور شد: بهره‌گیری از ظرفیت اورژانس هوایی در انتقال بیماران نیازمند خدمات تخصصی، نقش بسزایی در کاهش زمان دسترسی به مراکز درمانی مجهز و افزایش شانس نجات جان بیماران دارد و این مأموریت‌ها با آمادگی کامل نیرو‌های اورژانس ادامه خواهد یافت.