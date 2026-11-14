روزنامه «دیلیمیل» با استناد به گزارش شاهدان، از به صدا درآمدن آژیر‌های هشدار امنیتی در پایگاه هوایی «فلتول» دومین پایگاه نظامی آمریکا در انگلیس طی یک شب خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه «دیلیمیل» با استناد به گزارش شاهدان، از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار امنیتی در پایگاه هوایی «فلتول» دومین پایگاه نظامی آمریکا در انگلیس طی یک شب خبر داد.

این رخداد به عنوان دومین مورد از فعال شدن آژیرهای خطر در پایگاههای نظامی در خاک انگلیس طی یک شب ثبت شده است.منابع غیر رسمی اعلام کردند آژیرهای خطر در پایگاه هوایی لیکنهیث انگلیس هم به صدا درآمده است. بر اساس این گزارش به دنبال تهدیدات امنیتی و فعالیت پهپادی، آژیرهای خطر در چندین پایگاه هوایی انگلیس هم به صدا درآمده و این مراکز در حالت قرنطینه قرار گرفتند.

به گزارش منابع خبری، سطح هشدار امنیتی در «یک یا چند» پایگاه هوایی آمریکا در انگلیس به اجرا درآمده است؛ سطحی که برای تهدید قریبالوقوع یا وقوع حمله اعلام میشود. این اطلاعات تاکنون بهطور رسمی از سوی مقام‌های انگلیسی یا آمریکایی تأیید نشده است.