مجموعه تلویزیونی «امیدوارها» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی داریوش یاری، پس از هشت ماه تولید در بیش از ۲۰۰ موقعیت مکانی، از یکشنبه، ۲۴ آبان‌ماه، روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، احسان کریمی ، مدیرکل صدا و سیمای استان یزد، در نشست خبری معرفی این مجموعه گفت: این سریال در پاسخ به مطالبه مردم استان برای تولید آثار نمایشی بومی و با حمایت اداره کل سیمای استان‌ها ساخته شده است.

کریمی افزود: حدود ۹۰ درصد از بخش‌های اصلی این مجموعه در شهر یزد و مابقی در کاشان تصویربرداری شده و ۱۸۶ بازیگر در آن ایفای نقش کرده‌اند.

وی ادامه داد: «امیدوارها» به موضوعاتی همچون جوانی جمعیت، اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی، تکریم خانواده و تقویت روحیه خودباوری در نسل جوان می‌پردازد و بافت تاریخی و معماری اصیل یزد را به نمایش می‌گذارد.

در ادامه، داریوش یاری، تهیه‌کننده و کارگردان اثر، بیان کرد: این مجموعه از میان ۱۱ طرح نمایشی اولویت‌دار سازمان صدا و سیما بود و تلاش شد با ترکیبی از هنرمندان شناخته‌شده کشور و بازیگران بومی ، فرهنگ و ویژگی‌های اجتماعی مردم یزد به تصویر کشیده شود.

ارشیا توکلی، علی استادی، فرخ نعمتی، علیرضا خمسه، پیام احمدی‌نیا و سیما تیرانداز از جمله بازیگران این مجموعه هستند و مجید شاکرین نویسندگی و فریدون شیردل مدیریت فیلمبرداری آن را بر عهده دارند.

مجموعه «امیدوارها» از یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه هر هفته ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش می‌شود و بازپخش آن نیز چهارشنبه تا جمعه ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه یزد روی آنتن می‌رود.