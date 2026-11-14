کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دریا به‌ویژه خلیج فارس و دریای عمان با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال‌غربی تا جنوب‌غربی مواج پیش‌بینی می‌شود.

وزش باد‌های نسبتاً شدید و مواج بودن خلیج فارس و دریای عمان، ۲۳ آبان

وزش باد‌های نسبتاً شدید و مواج بودن خلیج فارس و دریای عمان، ۲۳ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز دریا تحت تأثیر وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال‌غربی تا جنوب‌غربی در بعدازظهر و شب بویژه در خلیج فارس مواج خواهد شد.

او افزود: بیشینه سرعت باد در خلیج فارس، در فراساحل غربی و جنوب جزایر کیش و لاوان، تا حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا یک متر و ۸۰ سانتیمتر خواهد رسید.

سی سی پور گفت: توصیه می‌شود شناور‌های سبک و صیادی از تردد خودداری و تدابیر لازم در بنادر غربی استان در نظر گرفته شود.

او افزود: توصیه می‌شود کشتی‌های تجاری از تردد به استان‌های بوشهر و خوزستان خودداری کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال‌غربی و مواج بودن دریا تا بعدازظهر یکشنبه ۲۴ آبان در خلیج فارس تداوم خواهد داشت.

سی سی پور با اشاره به اینکه آسمان استان صاف، بعدازظهر گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود، افزود: از نظر دمایی، در چند روز آینده نوسان دمایی ۱ تا ۳ درجه انتظار می‌رود.