در ۲۴ ساعت گذشته در بازه ۲۱ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۵، اخباری منتشر شده که بررسی‌های مرکز ملی فضای مجازی نشان داد، صحت ندارند و اخبار جعلی هستند.





به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

ادعای تعطیلی مدارس تهران در روز شنبه به دلیل آلودگی هوا

وزارت آموزش و پرورش هرگونه تعطیلی امروز مدارس به دلیل آلودگی هوا را تکذیب کرد.

شنیده شدن صدای انفجار در پادگان ۱۵ خرداد اصفهان و مشاهده شدن ستون دود در این پادگان

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انفجار در پادگان ۱۵ خرداد اصفهان را تکذیب کرد.



انتشار نقل قولی منتسب به آیت الله نوری مفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان درباره موتورسواری بانوان

رسانه های داخلی این نقل قول را تکذیب کردند.



انتشار ویدئوی غیر مستند از آزمایش سوخت موشک در یک مدرسه و فروریختن سقف در چهارمحال و بختیاری

آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری فروریختن سقف مدرسه ای در این استان را تکذیب کرد.



ادعای سنتکام درباره کذب بودن حمله ایران به رادار آمریکا در بحرین

سپاه با انتشار تصاویری حمله موفق ایران به رادار آمریکا در بحرین را به نمایش گذاشت.



ادعای خبرگزاری آناتولی درباره آمادگی ایالات متحده برای از سرگیری حملات علیه ایران

سنتکام (فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا) هرگونه تصمیم برای حمله به ایران را تکذیب کرد.