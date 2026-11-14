شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در حمایت از فراخوان جهانی همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و غزه، اعلام می‌دارد «امت مبعوث ایران» شامگاه شنبه ۲۳ آبان‌ماه، اجتماعات شبانه سراسر کشور را به عرصه فریاد همبستگی و هم‌صدایی ملت ایران با مردم غزه تبدیل خواهد کرد. از عموم ملت بصیر و آزاده ایران اسلامی دعوت می‌شود با حضور پرشور در این اجتماعات، بار دیگر حمایت و همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از عموم ملت بصیر و آزاده ایران اسلامی در بیانیه ای دعوت کرد که با حضور پرشور در اجتماعات شبانه، بار دیگر حمایت و همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین به نمایش بگذارند که متن اطلاعیه فراخوان به شرح زیر است:

امروز غزه با یکی از هولناک‌ترین ابعاد بحران انسانی خود مواجه است که با فرارسیدن فصل سرما و بارندگی‌های سهمگین، چهره عریان‌تری یافته است. میلیون‌ها انسان آواره در سرپناه‌های موقت و چادر‌های فرسوده، در معرض سرما، سیلاب و محرومیت از ابتدایی‌ترین امکانات زیست قرار گرفته‌اند. آب‌گرفتگی ده‌ها هزار چادر آوارگان، تخریب و فروریختن سرپناه خانواده‌ها، جان‌باختن کودکان و دیگر غیرنظامیان در پی حوادث ناشی از بارندگی‌های سیل‌آسا و طوفان، کمبود شدید چادر و پوشش‌های حفاظتی، فقدان سوخت و تجهیزات گرمایشی و محدودیت دسترسی به امکانات امدادی، ابعاد تازه‌ای از رنج مردمی را آشکار ساخته است که پس از ویرانی خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی، اکنون در برابر سرمای زمستان نیز بی‌پناه مانده‌اند.

در کنار این وضعیت، تخریب گسترده شبکه‌های برق و تأسیسات آب‌رسانی، اختلال در خدمات درمانی و بهداشتی، کمبود دارو و تجهیزات پزشکی و استمرار محدودیت در ورود اقلام بشردوستانه، زندگی روزمره میلیون‌ها فلسطینی را با دشواری‌های طاقت‌فرسا روبه‌رو کرده است. هشدار‌های نهاد‌های امدادی و مقام‌های مسئول سازمان ملل درباره وخامت شرایط آوارگان و ضرورت تأمین فوری سرپناه، آب آشامیدنی، غذا، دارو و اقلام ضروری زمستانی، گویای عمق فاجعه‌ای است که در برابر دیدگان جامعه جهانی جریان دارد و بی‌عملی در برابر آن، مسئولیت انسانی و اخلاقی ملت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی را سنگین‌تر می‌سازد.

بی‌شک حمایت و حضور مردم در صحنه‌های جهانی، صدای رسای مطالبه پایان محاصره غزه، گشایش فوری و پایدار گذرگاه‌های امدادرسانی، ورود بی‌وقفه کمک‌های غذایی و دارویی، تأمین چادر و سرپناه ایمن، تجهیزات گرمایشی و سوخت موردنیاز آوارگان و بازسازی زیرساخت‌های حیاتی آب، برق و خدمات درمانی و همچنین فرصتی برای اعلام همبستگی با کودکان، زنان، سالمندان، بیماران و خانواده‌های داغداری خواهد بود که در میانه ویرانی و آوارگی، از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم مانده‌اند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن حمایت از فراخوان جهانی همبستگی با مردم غزه، اعلام میدارد «امت مبعوث ایران» شامگاه شنبه ۲۳ آبان، اجتماعات شبانه مردمی در سراسر کشور، را به عرصه‌ای برای اعلام همبستگی و هم‌صدایی ملت ایران با مردم مظلوم فلسطین و غزه تبدیل خواهد نمود، و از آحاد ملت بصیر و آزاده ایران اسلامی، به‌ویژه جوانان، خانواده‌ها، اصناف، تشکل‌های مردمی، گروه‌های جهادی و فعالان فرهنگی و اجتماعی دعوت می‌کند با حضوری پرشور و معنادار در اجتماعات شبانه سراسری، به این حرکت جهانی بپیوندند و بار دیگر ظرفیت عظیم همبستگی، مسئولیت‌پذیری و عاملیت اجتماعی ملت ایران را در دفاع از مظلومان به نمایش بگذارند و همچنین علما، خطیبان مساجد، روحانیون خطبه‌ها، دعا‌ها و برنامه‌های مذهبی خود را به حمایت از غزه اختصاص دهند و با بازتاب ابعاد بحران انسانی، زمینه گسترش همبستگی با حقوق مردم فلسطین را فراهم کنند.