به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرهنگ محمدعلی لکزایی، گفت: در پی وقوع یک فقره آدم‌ربایی و ربوده شدن یکی از شهروندان در شهرستان ایرانشهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت و اقدامات اطلاعاتی و تخصصی برای شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام آغاز شد.

وی ادامه داد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، مخفیگاه متهمان را شناسایی و در عملیاتی ضربتی و هماهنگ، ضمن دستگیری ۷ نفر از عاملان آدم‌ربایی، گروگان را که به مدت ۲۰ روز در اسارت آنان بود، در جریان عملیات صحیح و سالم آزاد کردند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب جرم، تصریح کرد: انگیزه متهمان از ربودن این شهروند، اخاذی بوده است.

سرهنگ لکزایی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک قبضه سلاح کلاشینکف، ۴ تیغه خشاب، ۷۰ فشنگ جنگی و مقداری طلا به ارزش ۲۵ میلیارد ریال کشف و ۲ دستگاه خودرو نیز توقیف شد.