رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر نقش دانش و سرمایه انسانی در اقتدار و پیشرفت کشور گفت: تربیت نیروی انسانی توانمند و آموزش درست اندیشیدن، از مهم‌ترین زمینه‌های توسعه علمی و تمدنی ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر عباس سروش در آیین اختتامیه برگزاری بیست‌وهشتمین جشنواره جوان خوارزمی با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره جوان خوارزمی اظهار کرد: برگزاری بیست‌وهشتمین دوره این جشنواره در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای ما مایه افتخار است و خوشحالیم که میزبان چنین رویداد ارزشمند و فاخر علمی هستیم. لازم می‌دانم به برگزارکنندگان و افرادی که مسئولیت داوری آثار و انتخاب برگزیدگان را بر عهده داشته‌اند، خداقوت بگویم؛ چراکه انجام این مسئولیت، کاری دشوار و نیازمند دقت و تلاش فراوان است. همچنین به همه برگزیدگان جشنواره تبریک می‌گویم و برای آنان آرزوی موفقیت دارم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه با تأکید بر جایگاه فعالیت‌های علمی و پرورش استعداد‌های انسانی افزود: فعالیت‌هایی که در این جشنواره دنبال می‌شود و تلاش افرادی که در آن مشارکت می‌کنند، از جمله مؤثرترین اقدامات در مسیر پیشرفت جامعه است. از منظر اعتقادی نیز می‌توان پرورش انسان و تربیت نیروی انسانی را از ارزشمندترین فعالیت‌هایی دانست که یک فرد می‌تواند در طول زندگی خود انجام دهد.

سروش با بیان اینکه سرمایه اصلی کشور، نیروی انسانی آن است، تصریح کرد: در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که مهم‌ترین سرمایه کشور، نیروی انسانی است. طبیعی است که در میان سرمایه‌های انسانی، افرادی که از دانش، توانایی، خلاقیت و بهره‌وری بیشتری برخوردارند، نقش مؤثرتری در پیشرفت و توسعه جامعه ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه تربیت انسان، خاطرنشان کرد: ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید اگر می‌خواهید محصولی را سالانه برداشت کنید، کشاورزی کنید؛ اگر به دنبال دستاوردی چندساله هستید، باغبانی کنید و اگر می‌خواهید اثری ماندگار برای تمام عمر و حتی فراتر از آن بر جای بگذارید، به تربیت انسان بپردازید. من معتقدم تربیت انسان می‌تواند یک باقیات‌الصالحات جریان‌دار در طول تاریخ و برای نسل‌های آینده باشد. از این منظر، افرادی که برای پرورش استعداد‌ها و تربیت نسل جوان تلاش می‌کنند، مسئولیتی بسیار مهم و ارزشمند بر عهده دارند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به جوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان، بر ضرورت شناخت و پاسداشت ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی ایران تأکید کرد و گفت: باید بیش از گذشته قدر داشته‌های خود و به‌ویژه میراث فرهنگی و تمدنی کشورمان را بدانیم. بار‌ها به این موضوع فکر کرده‌ام که در کدام کشور و تمدن می‌توان نمونه‌ای یافت که حدود هزار سال پیش، چنین مضمون عمیقی در قالب یک بیت شعر بیان شده باشد: «درخت تو گر بار دانش بگیرد / به زیر آوری چرخ نیلوفری».

وی با اشاره به مفهوم این بیت از ناصر خسرو اظهار کرد: روشن است که مقصود از این تعبیر، صرفاً یک بیان شاعرانه نیست، بلکه نشان‌دهنده قدرتی است که انسان از طریق دانش می‌تواند به دست آورد؛ قدرتی که حتی‌الامکان تسلط بر جهان هستی و کهکشان‌ها را برای او فراهم می‌کند. شاید در گذشته درک ابعاد چنین مفهومی دشوارتر بود، اما امروز که موضوع فضا، کهکشان‌ها، رقابت‌های فضایی و حتی جنگ‌های الکترونیکی و فضایی به یکی از مباحث مهم جهان تبدیل شده است، بهتر می‌توانیم عمق این اندیشه را دریابیم.

سروش ادامه داد: برخورداری از چنین شخصیت‌های علمی و فکری و چنین پیشینه تمدنی، ظرفیت ارزشمندی است که در کمتر جایی می‌توان نمونه مشابه آن را یافت. البته نمی‌توان انکار کرد که در دو تا سه قرن گذشته، به دلایل مختلف با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه بوده‌ایم، اما ریشه‌های فرهنگی، علمی و تمدنی ما همچنان قوی است. اگر شرایط مناسب برای رشد و شکوفایی این ظرفیت‌ها فراهم شود، این درخت تناور می‌تواند روزبه‌روز بارورتر و تنومندتر شود و پیشرفت جامعه ایرانی با شتاب بیشتری ادامه یابد.

وی در ادامه، با اشاره به تحولات و رویداد‌های ۱۸ تا ۱۹ ماه اخیر در سطح کشور و جهان، بار دیگر بر اهمیت سرمایه انسانی تأکید کرد و گفت: اگر پیش از این درباره اینکه بزرگ‌ترین سرمایه کشور نیروی انسانی است تردیدی وجود داشت، تحولات ماه‌های اخیر به‌خوبی این واقعیت را به ما یادآوری کرد. مهم‌ترین سرمایه ما نیروی انسانی است و اگر توانسته‌ایم در برابر قدرت‌های زورگو ایستادگی کنیم، بخش مهمی از این توانمندی حاصل ظرفیت‌های انسانی کشور است؛ ظرفیتی که در دانش‌آموزان، دانشجویان، استادان و دیگر نیرو‌های متخصص و توانمند جامعه تجلی پیدا می‌کند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و همبستگی ملی افزود: باید بیش از گذشته بر اشتراکات خود تأکید کنیم و اختلافات را که معمولاً جزئی هستند و حتی در هر خانواده‌ای میان اعضای آن وجود دارند، در اولویت قرار ندهیم. در شرایط فعلی، لازم است با اتحاد و استواری بیشتری در مسیر پیشرفت حرکت کنیم و برای ساختن تمدنی قدرتمند، خود را به دانش، توانایی و ظرفیت‌های لازم مجهز سازیم؛ به‌ویژه در مواجهه با قدرت‌هایی که جز زبان زور، زبان دیگری را نمی‌فهمند.

سروش در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به تجربه شخصی‌اش در حوزه آموزش و یادگیری، بر اهمیت آموزش تفکر و اندیشه‌ورزی تأکید کرد و گفت: رشته تحصیلی من مهندسی عمران است و تا جایی که به یاد دارم، همواره در حال درس خواندن و یادگیری بوده‌ام. با وجود اینکه امروز در جایگاه معلم قرار دارم، همچنان خودم را دانش‌آموز و دانشجو می‌دانم؛ چراکه هرچه زمان می‌گذرد، بیشتر به اهمیت این سخن پی می‌برم که "خداوند رحمت کند معلمی را که به انسان درست اندیشیدن را می‌آموزد. "

وی با بیان اینکه آموزش صرفاً به انتقال و فراگیری اطلاعات محدود نمی‌شود، اظهار کرد: همه ما می‌دانیم که بخشی از درس‌ها ماهیت حفظی دارند و برخی دیگر فکری، تحلیلی یا محاسباتی هستند، اما آنچه در ورای همه این آموزش‌ها و در عمق آنها اهمیت دارد، آموختن شیوه صحیح اندیشیدن است. آنچه می‌تواند علم را اثربخش و سودمند کند، توانایی درست فکر کردن و به‌کارگیری دانش در موقعیت مناسب است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: ممکن است فردی اطلاعات و دانش زیادی کسب کند یا مطالب علمی فراوانی را به خاطر بسپارد، اما اگر شیوه درست اندیشیدن را نیاموخته باشد، نمی‌تواند از دانش خود به‌درستی و در جای مناسب استفاده کند. بنابراین، آموزش تفکر و پرورش قدرت تحلیل باید در کنار آموزش‌های علمی مورد توجه قرار گیرد.

سروش در پایان ضمن قدردانی مجدد از برگزارکنندگان جشنواره و ابراز خرسندی از میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گفت: هنگامی که پیشنهاد میزبانی این رویداد مطرح شد، بدون درنگ آمادگی دانشگاه را اعلام کردیم؛ چراکه به چنین فعالیت‌هایی و به‌ویژه برنامه‌هایی که با نسل جوان و استعداد‌های علمی کشور ارتباط دارند، اعتقاد و علاقه داریم.

وی با ابراز خرسندی از حضور در جمع جوانان و برگزیدگان جشنواره افزود: امیدوارم همه شما در ادامه مسیر تحصیلی خود، در دانشگاه‌های خوب کشور و در رشته‌های مورد علاقه‌تان پذیرفته شوید و این فرصت را پیدا کنید که در هر جایگاهی که قرار می‌گیرید، به ملت شریف و نجیب ایران خدمت کنید؛ چراکه همه ما مدیون این ملت هستیم.