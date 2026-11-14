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هفته پنجم پنجمین دوره لیگ ملتهای اروپا ۲۷ - ۲۰۲۶ با برتری پرگل تیمهای هلند و ایسلند ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
** دسته اول: (تیمهای اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود میکنند.)
* گروه دو:
- نتایج جمعه ۲۲ آبان:
هلند ۷ - ۰ یونان (گلها: کریسنسیو سامرویل در دقیقه ۶، تیانی ریندرز ۱۲، ۱۸ و ۳۳، یورین تیمبر ۴۰ و ۵۹ و دونیل مالن ۶۱) در آمستردام
صربستان ۱ - ۳ آلمان (گلهای آلمان: سرجان بابیچ - گل به خودی مدافع صربستان - در دقیقه ۳، فلوریان ویرتز ۱۴، برایان گرودا ۵۰) در بلگراد
- تیم هلند با ۱۱ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای یونان و آلمان با ۸ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم صربستان بدون امتیاز چهارم است.
* گروه چهار:
- برنامه - شنبه ۲۳ آبان:
نروژ - ولز در اسلو
پرتغال - دانمارک در براگا
- تیم پرتغال با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیمهای دانمارک با ۶، ولز و نروژ با ۳ در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.
** دسته دوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیمهای چهارم به دسته سوم سقوط میکنند.)
* گروه یک:
- نتایج جمعه ۲۲ آبان:
اسکاتلند ۲ - ۱ مقدونیه شمالی در گلاسگو
اسلوونی ۰ - ۰ سوئیس در ماریبور
- تیم سوئیس با ۱۳ امتیاز صدرنشین است و به دسته اول صعود کرد. تیمهای اسلوونی با ۸ و اسکاتلند با ۷ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است و به پلی آف سقوط میرود.
* گروه دو:
- شنبه ۲۳ آبان:
گرجستان - مجارستان در تفلیس
ایرلندشمالی - اوکراین در بلفاست
- تیمهای ایرلندشمالی با ۸ و مجارستان با ۷ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای اوکراین با ۴ و گرجستان با ۲ امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه سه:
- شنبه ۲۳ آبان:
اتریش - ایرلند در لینز
- تیم اتریش با ۸ امتیاز در صدر است و تیمهای کوزوو و ایرلند با ۵ امتیاز دوم و سوم هستند.
* گروه چهار:
- شنبه ۲۳ آبان:
رومانی - لهستان در بخارست
سوئد - بوسنی و هرزگوین در سولنا
- تیم سوئد با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و تیمهای بوسنی و هرزگوین با ۸ و لهستان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم رومانی بدون امتیاز چهارم است.
** دسته سوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)
* گروه سه:
- نتایج جمعه ۲۲ آبان:
مولداوی ۲ - ۱ قزاقستان در کیشی نف
اسلواکی ۲ - ۲ فارو در کوشیچ
- تیم اسلواکی با ۱۱ امتیاز در صدر تثبیت شد و به دسته دوم صعود کرد. تیمهای مولداوی با ۷، جزایر فارو با ۵ و قزاقستان با ۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.
* گروه چهار:
- نتایج جمعه ۲۲ آبان:
بلغارستان ۰ - ۵ ایسلند در پلوفدیف
لوکزامبورگ ۰ - ۱ استونی در لوکزامبورگ سیتی
- تیم ایسلند با ۱۱ امتیاز در صدر است و تیمهای استونی با ۹، بلغارستان با ۴ و لوکزامبورگ با ۳ امتیاز دوم تا چهارم است.
** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود میکنند.)
* گروه یک:
- نتیجه جمعه ۲۲ آبان:
آندورا ۲ - ۰ جبل الطارق در انکامپ
- تیمهای مالت با ۷، آندورا با ۴ و جبل الطارق با ۲ امتیاز اول تا سوم هستند.
* گروه دو:
- نتیجه جمعه ۲۲ آبان:
لیختن اشتاین ۰ - ۱ جمهوری آذربایجان در وادوز
- تیمهای جمهوری آذربایجان با ۸، لیتوانی با ۴ و لیختن اشتاین با یک امتیاز اول تا سوم هستند.
- در جدول گلزنان هری کین از انگلیس با ۶ گل در صدر است و مایکل اولیس از فرانسه، لمین یامال از اسپانیا، تروی پروت از ایرلند، ویکتور گوکرش از سوئد و لئو والتا از فنلاند با ۴ گل دوم مشترک هستند.
در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیمهای پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.
در تاریخ لیگ ملتهای اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیمهای اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.
- در جدول گلزنان لیگ ملتهای اروپا، هری کین مهاجم گلزن تیم انگلیس با ۷ گل در صدر است و مایکل اولیس مهاجم تیم فرانسه و آندری گویانسن از ایسلند با ۵ گل دوم مشترک هستند.