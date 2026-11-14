فوتبال لیگ ملت‌های اروپا / تمرین گلزنی لاله‌ها، امید ژرمن‌ها به صعود

فوتبال لیگ ملت‌های اروپا / تمرین گلزنی لاله‌ها، امید ژرمن‌ها به صعود

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

** دسته اول: (تیم‌های اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.)

* گروه دو:

- نتایج جمعه ۲۲ آبان:

هلند ۷ - ۰ یونان (گل‌ها: کریسنسیو سامرویل در دقیقه ۶، تیانی ریندرز ۱۲، ۱۸ و ۳۳، یورین تیمبر ۴۰ و ۵۹ و دونیل مالن ۶۱) در آمستردام

صربستان ۱ - ۳ آلمان (گل‌های آلمان: سرجان بابیچ - گل به خودی مدافع صربستان - در دقیقه ۳، فلوریان ویرتز ۱۴، برایان گرودا ۵۰) در بلگراد

- تیم هلند با ۱۱ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های یونان و آلمان با ۸ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم صربستان بدون امتیاز چهارم است.

* گروه چهار:

- برنامه - شنبه ۲۳ آبان:

نروژ - ولز در اسلو

پرتغال - دانمارک در براگا

- تیم پرتغال با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیم‌های دانمارک با ۶، ولز و نروژ با ۳ در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.

** دسته دوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیم‌های چهارم به دسته سوم سقوط می‌کنند.)

* گروه یک:

- نتایج جمعه ۲۲ آبان:

اسکاتلند ۲ - ۱ مقدونیه شمالی در گلاسگو

اسلوونی ۰ - ۰ سوئیس در ماریبور

- تیم سوئیس با ۱۳ امتیاز صدرنشین است و به دسته اول صعود کرد. تیم‌های اسلوونی با ۸ و اسکاتلند با ۷ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است و به پلی آف سقوط می‌رود.

* گروه دو:

- شنبه ۲۳ آبان:

گرجستان - مجارستان در تفلیس

ایرلندشمالی - اوکراین در بلفاست

- تیم‌های ایرلندشمالی با ۸ و مجارستان با ۷ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های اوکراین با ۴ و گرجستان با ۲ امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه سه:

- شنبه ۲۳ آبان:

اتریش - ایرلند در لینز

- تیم اتریش با ۸ امتیاز در صدر است و تیم‌های کوزوو و ایرلند با ۵ امتیاز دوم و سوم هستند.

* گروه چهار:

- شنبه ۲۳ آبان:

رومانی - لهستان در بخارست

سوئد - بوسنی و هرزگوین در سولنا

- تیم سوئد با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بوسنی و هرزگوین با ۸ و لهستان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم رومانی بدون امتیاز چهارم است.

** دسته سوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)

* گروه سه:

- نتایج جمعه ۲۲ آبان:

مولداوی ۲ - ۱ قزاقستان در کیشی نف

اسلواکی ۲ - ۲ فارو در کوشیچ

- تیم اسلواکی با ۱۱ امتیاز در صدر تثبیت شد و به دسته دوم صعود کرد. تیم‌های مولداوی با ۷، جزایر فارو با ۵ و قزاقستان با ۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه چهار:

- نتایج جمعه ۲۲ آبان:

بلغارستان ۰ - ۵ ایسلند در پلوفدیف

لوکزامبورگ ۰ - ۱ استونی در لوکزامبورگ سیتی

- تیم ایسلند با ۱۱ امتیاز در صدر است و تیم‌های استونی با ۹، بلغارستان با ۴ و لوکزامبورگ با ۳ امتیاز دوم تا چهارم است.

** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

- نتیجه جمعه ۲۲ آبان:

آندورا ۲ - ۰ جبل الطارق در انکامپ

- تیم‌های مالت با ۷، آندورا با ۴ و جبل الطارق با ۲ امتیاز اول تا سوم هستند.

* گروه دو:

- نتیجه جمعه ۲۲ آبان:

لیختن اشتاین ۰ - ۱ جمهوری آذربایجان در وادوز

- تیم‌های جمهوری آذربایجان با ۸، لیتوانی با ۴ و لیختن اشتاین با یک امتیاز اول تا سوم هستند.

- در جدول گلزنان هری کین از انگلیس با ۶ گل در صدر است و مایکل اولیس از فرانسه، لمین یامال از اسپانیا، تروی پروت از ایرلند، ویکتور گوکرش از سوئد و لئو والتا از فنلاند با ۴ گل دوم مشترک هستند.

در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیم‌های پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.

در تاریخ لیگ ملت‌های اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.

- در جدول گلزنان لیگ ملت‌های اروپا، هری کین مهاجم گلزن تیم انگلیس با ۷ گل در صدر است و مایکل اولیس مهاجم تیم فرانسه و آندری گویانسن از ایسلند با ۵ گل دوم مشترک هستند.