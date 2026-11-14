به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در راستای توسعه خدمات سلامت‌محور و محرومیت‌زدایی در مناطق کم‌برخوردار جنوب کرمان، طرح مردمیاری پلیس جنوب استان در شهرستان منوجان اجرا شد.

در این طرح، کارکنان فرماندهی انتظامی و کادر درمان بیمارستان سیدالشهدا (ع) با حضور در میان مردم مناطق مختلف شهرستان، خدمات فرهنگی، مذهبی و پزشکی رایگان به شهروندان ارائه کردند.

سرهنگ رضا طاهری، جانشین فرمانده انتظامی منوجان، از استقرار پزشکان عمومی، متخصص اورولوژی، داخلی و دندان‌پزشکی در روستا‌های بخش مرکزی و محلات کم‌برخوردار خبر داد و گفت: در مدت دو روز اجرای این طرح، بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از شهروندان خدمات پزشکی رایگان به همراه دارو دریافت کردند.