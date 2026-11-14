مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با تأکید برخدمت‌رسانی به حادثه‌دیدگان انفجار محله ملاحسینی گفت: روند بازسازی زیرساخت‌ها، رفع مشکلات و تداوم خدمات‌رسانی به ساکنان محله ملا حسینی جعفرآباد با هماهنگی دستگاه‌های مسئول با جدیت در حال پیگیری است.



به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه،مهدی فتاحیان افزود: در ادامه اقدامات انجام‌شده پس از حادثه انفجار خطوط انتقال گاز در این محله، خط لوله اصلی گاز با تلاش کارکنان شرکت گاز به اتمام رسیده و عملیات اجرای خطوط فرعی نیز از فردا آغاز خواهد شد.

وی افزود: دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و اجرایی از زمان وقوع حادثه تاکنون، در چارچوب وظایف خود اقدامات لازم را برای مدیریت شرایط، رفع مشکلات و تأمین خدمات مورد نیاز ساکنان انجام داده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به پیگیری مستمر وضعیت محله پس از حادثه گفت: مدیریت بحران استانداری از مرحله کنترل و مدیریت حادثه تا روند بازسازی و بازتوانی، با حضور میدانی و هماهنگی بین دستگاهی، اقدامات و مسائل مربوط به ساکنان را دنبال کرده است.

فتاحیان تأکید کرد: در حال حاضر، تکمیل زیرساخت‌های آسیب‌دیده، اجرای خطوط فرعی گاز و رفع مشکلات باقی‌مانده ساکنان در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دارد تا شرایط زندگی در محله هرچه سریع‌تر به وضعیت عادی بازگردد.