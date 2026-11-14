به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به تداوم طرح‌های صیانت از حریم و بستر رودخانه‌های استان گفت: از سال ۱۴۰۴ تاکنون، بیش از ۶۵ کیلومتر از رودخانه‌ها با مساحت ۱۴۳ هکتار و اعتبار ۱۶ میلیارد تومان لایروبی شده و هم‌زمان بیش از ۵۰ کیلومتر نیز ساماندهی و اجرای دیوار ساحلی با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان انجام شده است.

محمدعلی شهابی با تأکید بر اهمیت صیانت از حریم و بستر رودخانه‌ها و ارتقاء ضریب ایمنی مناطق مسکونی، اراضی کشاورزی و تأسیسات زیربنایی در برابر خطرات سیلاب گفت: با هدف پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از سیل و تسهیل جریان آب، طرح‌های مهندسی رودخانه در نقاط مختلف استان با جدیت دنبال شده که دستاورد‌های ارزنده‌ای به همراه داشته است.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی خاص استان و ضرورت آمادگی مستمر در برابر حوادث غیرمترقبه افزود: این اقدامات پیشگیرانه با تکیه بر تلاش‌های کارشناسان این شرکت انجام شده است؛ با این حال، حفاظت پایدار از رودخانه‌ها، جلوگیری از تصرفات غیرمجاز و رعایت حریم و بستر، نیازمند همکاری و هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و همراهی شهروندان است.