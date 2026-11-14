به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،اسد بابایی از برگزاری آیین اختتامیه مسابقه ملی کتابخوانی نوروزانه همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: این رقابت ملی با مشارکت بیش از ۴۲۰۰ نفر از علاقمندان کتاب و کتابخوانی از سراسر کشور برگزار شد و در مراسم پایانی از ۲۰ نفر از برگزیدگان آن تجلیل می‌شود.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی با اشاره به زمان و مکان برگزاری این مراسم اظهار کرد: آیین اختتامیه مسابقه ملی کتابخوانی نوروزانه روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه در تالار نخجوانی کتابخانه مرکزی تبریز برگزار خواهد شد.

وی درباره محتوای این مسابقه توضیح داد: مسابقه ملی نوروزانه بر اساس کتابی با همین عنوان طراحی و اجرا شد که مجموعه پیام‌های نوروزی رهبر شهید انقلاب اسلامی از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۴ را در بر می‌گیرد.

بابایی با اشاره به مشارکت نهاد‌های مختلف در برگزاری این رویداد فرهنگی افزود: این مسابقه با مشارکت اداره‌ کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی و شهرداری تبریز برگزار شد و با استقبال علاقمندان از استان‌های مختلف کشور همراه بود.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد:استان‌های آذربایجان‌شرقی، کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری، اردبیل و مازندران بیشترین میزان مشارکت را در این مسابقه به خود اختصاص دادند.

گفتنی است کتاب نوروزانه توسط اداره‌ کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز منتشر شده و سید داود قریشی از کارکنان مجموعه شهرداری تبریز گردآوری و مدیریت هنری آن را بر عهده داشته است.