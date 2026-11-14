به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از رویترز دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه (۲۸ آبان ماه) در حاشیه نشست سالانه اپک (APEC)در شهر شنژن چین، نشستی سهجانبه با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه برگزار خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، پیش بینی می شود که محور اصلی این گفتوگوها تدوین یک توافق در زمینه کنترل تسلیحات هستهای باشد.این گزارش افزود که موضوعات کره شمالی و جنگ ایران نیز ممکن است در دستور کار این نشست قرار بگیرند.