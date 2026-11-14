در پی اقدام تروریستی و حمله مسلحانه افراد ناشناس به خودروی یکی از کارکنان انتظامی شهرستان خاش استواردوم محمدامین کندی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، عاملان این اقدام جنایتکارانه پس از تیراندازی به سمت خودروی این خادم نظم و امنیت مردم که پس از پایان شیفت خدمتی در حال عزیمت به منزل بود، از محل متواری شدند، تلاش مأموران انتظامی و امنیتی برای شناسایی و دستگیری عاملان این حمله تروریستی با جدیت ادامه دارد.

گفتنی است شهید والامقام محمدامین کندی متولد سال ۱۳۷۶ اهل شهرستان زهک سیستان و بلوچستان، متأهل و دارای یک فرزند پسر ۳ ساله بوده است.

همچنین مراسم وداع با پیکر مطهر و تشییع پیکر این شهید والامقام متعاقباً اعلام خواهد شد.