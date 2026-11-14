تیم رعد پدافند ارتش با کسب سه پیروزی در هفته دوم مسابقات لیگ برتر بوکس مردان، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و با اقتدار به کار خود پایان داد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم مسابقات لیگ برتر بوکس مردان در سالن شهید همت آکادمی ملی بوکس، واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد و تیم‌های حاضر به مصاف یکدیگر رفتند.

در نخستین روز از هفته دوم این رقابت‌ها، دو دیدار برگزار شد که طی آن تیم نجف‌آباد اصفهان با نتیجه قاطع ۱۰ بر صفر مقابل هیأت بوکس استان قم به برتری رسید. در دومین مبارزه نیز تیم رعد پدافند ارتش با همین نتیجه گل‌گهر سیرجان را شکست داد تا شروع مقتدرانه‌ای در هفته دوم داشته باشد.

در روز دوم مسابقات، گل‌گهر سیرجان در مبارزه‌ای نزدیک و جذاب با نتیجه ۷ بر ۳ از سد نجف‌آباد اصفهان گذشت. همچنین رعد پدافند ارتش با نتیجه ۱۰ بر صفر هیأت بوکس استان قم را شکست داد.

در سومین و آخرین روز هفته دوم نیز دو دیدار برگزار شد که ابتدا تیم گل‌گهر سیرجان با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل هیأت بوکس استان قم به پیروزی رسید.

در آخرین مبارزه این هفته، تیم رعد پدافند ارتش و نجف‌آباد اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان، ارتشی‌ها با نتیجه قاطع ۱۰ بر صفر حریف خود را شکست دادند تا با سه پیروزی متوالی و بدون واگذاری حتی یک مبارزه، هفته دوم لیگ برتر را به پایان برسانند.