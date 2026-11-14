به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در دهستان حبله‌رود، مأموران پلیس آگاهی شهرستان فیروزکوه به‌صورت ویژه موضوع را در دستور کار قرار دادند.

محمد باقر حاتم‌وند، فرمانده نیروی انتظامی فیروزکوه، با اعلام خبر دستگیری متهم گفت: با انجام اقدامات تخصصی، فنی و رصدهای اطلاعاتی مشترک میان عوامل پلیس آگاهی و پاسگاه انتظامی حبله‌رود، هویت سارق که از ساکنان شهر آبسرد بود، شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شد.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، ۲۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی به این متهم منتسب گردیده است که پس از تشکیل پرونده و با دستور مقام قضایی، روانه زندان شد. حاتم‌وند در پایان تأکید کرد: «پلیس مقتدرانه در میدان است؛ مجرمان بدانند که هیچ نقطه‌ای برای پنهان شدن از چشمان تیزبین پلیس وجود ندارد.»