به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، بیشینه دمای هوای قم امروز به ۲۰ درجه و کمینه دما به ۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد که نشان‌دهنده اختلاف محسوس دمای شب و روز در استان است.

همچنین وزش باد شرقی با سرعت ۳ تا ۸ متر بر ثانیه برای امروز پیش‌بینی شده است.

با توجه به کاهش دما در ساعات شب و صبح زود، هوای قم در این ساعات سردتر خواهد بود و شهروندان باید هنگام خروج از منزل، به‌ویژه در ساعات ابتدایی روز، تمهیدات لازم را برای مقابله با سرما در نظر بگیرند.