به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجت‌الاسلام محمدهادی رضایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه در این بازدید با اشاره به آمادگی و توانمندی رزمندگان نیروی زمینی سپاه در مقابله با دشمنان گفت: آنچه در میدان نبرد مشاهده شد، اعتقاد، دانش و آمادگی رزم بالای رزمندگان قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه در استان خوزستان بود که در بازدید‌های دیگر در سطح رده‌های نیرو نیز به وضوح قابل مشاهده بود و حکایت از لحظه‌شماری و عزم راسخ پاسداران برای تداوم حفاظت و پاسداری از ایران اسلامی دارد.

او افزود: وجه تمایز نیرو‌های مسلح ایران اسلامی نسبت به دنیا در آمادگی‌های اعتقادی و معنوی رزمندگان در سخت‌ترین شرایط جنگی است که آنها با درس‌آموختگی در مکتب امام حسین علیه السلام و رهبر کبیر و رهبر شهید انقلاب رحمه الله علیهما، به‌خوبی یاد گرفتند از دین، خاک مقدس و مرز‌های عقیدتی کشور دفاع کنند.

حجت‌الاسلام رضایی ادامه داد: پیوند مقدس سپاه پاسداران با مردم ولایت‌مدار از بدو تشکیل این نهاد مقدس که همیشه با زنده نگه‌داشتن نهضت عاشورای حسینی در حال تکرار و تمرین تحت فرمان ولایت بود، در جنگ تحمیلی دوم و سوم به‌خوبی خود را نشان داد و این موهبت الهی شایسته شکر فراوان به درگاه حضرت حق و نیازمند به‌روز ماندن، مقاومت مداوم، حفظ و ارتقاء سطح دانش و آگاهی و شناخت و درک پیچیدگی‌های نبرد امروز در حوزه‌های نظامی، ترکیبی و فرهنگی است.

او گفت: مطابق فرمایش رهبر شهید انقلاب اسلامی، مردم ایران به‌خوبی درس‌های اعتقادی و معنوی و عاشورایی خود را آموخته‌اند و در مواقع لزوم به‌خوبی از آن استفاده خواهند کرد و استکبار باید بداند آزموده را آزمودن خطاست؛ چراکه ایران قوی تحت فرمان مقام معظم رهبری حضرت امام سیدمجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی با این رزمندگان در میدان و این مردم حاضر در خیابان، مستحکم‌تر از جنگ‌های تحمیلی قبلی در دفاع از کشور در صحنه هستند و قاطعانه‌تر از قبل آماده نواختن سیلی بر استکبار هستند.