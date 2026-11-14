مردم قرچک در شام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، باحضور پرشور و شعور خود و با ذکر مصیبت و سوگواری در عزای دخت نبی مکرم اسلام (ص)، بار دیگر ارادت قلبی خود را به حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) ابراز کردند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عزاداران در قرچک، همزمان با ذکر مصیبت و سوگواری در عزای حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم تشییع نمادین پیکر مطهر ایشان را برگزار کردند.

این مراسم که از مسجد صاحب‌الزمان (عج) قرچک تا میدان امام‌خمینی (ره) ادامه داشت، با همراهی دسته‌های سوگواری، اجرای تعزیه و سرود، با حال و هوای یاد و مظلومیت بانوی دو عالم برگزار شد.

حاضران در این تجمع معنوی، با ابراز ارادت به خاندان پیامبر (ص)، بر پیوند خود با فرهنگ فاطمی تأکید کردند.