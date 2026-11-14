اعمال تعرفه‌های اضافی آمریکا بر کالا‌های اندونزی، با وجود توافق تجاری دوجانبه میان دو کشور، درباره میزان پایبندی واشنگتن به تعهدات خود و منافع اقتصادی این توافق برای جاکارتا تردید‌هایی ایجاد کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ ایمان پامباگیو سفیر پیشین اندونزی در سازمان تجارت جهانی، اعلام کرد: امتیاز‌های تجاری که جاکارتا در چارچوب توافق تجارت متقابل با آمریکا پذیرفته است، هنوز نتوانسته دسترسی قابل پیش‌بینی به بازار آمریکا و ثبات تعرفه‌های صادراتی را تضمین کند.

بر اساس این گزارش، آمریکا ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ تعرفه اضافی ۱۰ درصدی بر کالا‌های اندونزی اعمال کرد. واشنگتن دلیل این اقدام را آنچه ضعف اندونزی در اجرای ممنوعیت واردات کالا‌های تولید شده با استفاده از کار اجباری عنوان کرده، اعلام کرده است.

این تصمیم پس از بررسی نماینده تجاری آمریکا درباره عملکرد ۶۰ کشور و اقتصاد، از جمله اندونزی، اتخاذ شد.

سفیر پیشین اندونزی در سازمان تجارت جهانی با اشاره به اینکه جاکارتا در چارچوب این توافق امتیاز‌های گسترده‌ای در زمینه تعرفه‌ها، مقررات داخلی، استاندارد‌های کار و محیط زیست، سرمایه‌گذاری و صادرات مواد معدنی راهبردی پذیرفته است، گفت آمریکا همچنان اختیار اعمال تعرفه‌های بیشتر بر اساس قوانین داخلی خود را حفظ کرده است.

توافق تجارت متقابل اندونزی و آمریکا در ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ با امضای رؤسای جمهور دو کشور، پرابوو سوبیانتو و دونالد ترامپ، منعقد شد.