به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مرجان عالی محمدی رئیس هیئت قایقرانی خرمشهر گفت: نخستین دوره استعدادیابی قایقرانی در رشته کایاک خوزستان به مدت ۳ روزه با هدف کشف استعداد‌های جدید و انتخاب بهترین پارو زنان خوزستان برای تیم منتخب خوزستان برای حضور در مسابقات کشوری برگزار شده است.

او افزود: در این دوره ۲۵ نفر از قایقرانان خوزستان حضور داشتند که کوچکترین قایقران این دوره ۸ سال سن داشت و در گروه نونهالان پارو زد.

هادی آبیار رئیس ورزش سازمان منطقه آزاد اروند هم با اشاره به حمایت این سازمان در بخش ورزش‌های آبی گفت: تلاش می‌کنیم با برنامه ریزی بهتر و دقیق‌تر از ظرفیت‌های آبی موجود در این خطه از کشور در آینده‌ای نزدیک آبادان و خرمشهر را به قطب ورزش‌های آبی تبدیل کنیم تا هم ضمن پیشرفت در زمینه ورزش موضوع گردشگری آبی را نیز فراهم کنیم.