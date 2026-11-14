به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جمال شیبه مدیرکل کمیته امداد خوزستان گفت: در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، پویش ملی مواسات و خدمت بی‌منت در استان اجرا و غذای گرم و بسته‌های مواد غذایی میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

او با اشاره به مشارکت خیران و مراکز نیکوکاری در اجرای این پویش افزود: این برنامه با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و ترویج فرهنگ مواسات و همدلی اجرا شده و زمینه بهره‌مندی خانواده‌های نیازمند از کمک‌های معیشتی را فراهم کرده است.

شیبه ادامه داد: مشارکت مردم نیکوکار خوزستان در این اقدامات، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و روحیه نوع‌دوستی است که در ایام فاطمیه، با تأسی به سیره حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، نمود بیشتری پیدا می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان تأکید کرد: پویش ملی مواسات و خدمت بی‌منت فرصتی برای تقویت مشارکت‌های مردمی و گسترش فرهنگ انفاق و نیکوکاری است و همراهی خیران و مراکز نیکوکاری می‌تواند نقش مؤثری در تداوم خدمت‌رسانی به خانواده‌های نیازمند داشته باشد.