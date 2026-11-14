به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرایان گفت: سرشماری پاییزه پستانداران شاخص منطقه حفاظت‌شده کمرسرخ و منطقه شکار ممنوع کمرسرخ مهوید شهرستان سرایان با مشارکت اداره کل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی، محیط بانان و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، همیاران و اعضاء هیئت کوهنوردی و شکارچیان معتمد شهرستان سرایان، در ۱۵ مسیر از پیش تعیین‌شده برگزار شد.

اصغرزاده افزود: هدف از این برنامه، برآورد جمعیت پستانداران شاخص، بررسی روند تغییرات جمعیتی گونه‌ها و ارزیابی وضعیت زیستگاه‌های منطقه است.

وی گفت: نتایج حاصل از این سرشماری پس از جمع‌بندی و تحلیل داده‌ها، مبنای برنامه‌ریزی برای حفاظت و مدیریت هرچه بهتر مناطق تحت مدیریت قرار خواهد گرفت.

اصغرزاده گفت: مشارکت تشکل‌های مردمی، هیئت کوهنوردی و شکارچیان معتمد در این طرح، نشان‌دهندهٔ نقش پررنگ جوامع محلی در حفاظت از حیات وحش است و الگویی از همکاری بین‌بخشی در پایش و صیانت از سرمایه‌های طبیعی منطقه به شمار می‌رود.