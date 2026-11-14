به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۷ صبح امروز ۲۳ آبان شاخص کیفی هوا در شهر‌های ماشهر ۱۷۷ و در شوشتر ۱۵۸ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای همه گروه‌های سنی یاوضعیت قرمز آلودگی است.

همچنین این شاخص در هوای شهر‌های ملاثانی ۱۴۳، بهبهان ۱۴۱، اهواز ۱۲۸، دزفول ۱۱۱، آغاجاری ۱۱۰ و در شهر گتوند ۱۰۶ AQI =ثبت شده که نشان دهنده وضعیت نارنجی یا ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.

بر اساس این گزارش، هوای شهر‌های ایذه و دهدز در ساعت ۷ صبح امروز در وضعیت پاک بوده و کیفیت هوای ۸ شهر دیگر هم در وضعیت سالم (کمتر از ۱۰۰ AQI) ثبت شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.