به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۳ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

گردهمایی رهبران آسه آن در مانیل با محوریت دریای جنوب چین و میانمار

مالزی از تحقیق درباره یکی از شرکت‌های تابعه مگاسپید به ظن انتقال غیرقانونی احتمالی تراشه‌های هوش مصنوعی خبر داد

ایران رادار آمریکایی را در بحرین هدف قرار داد

ترامپ: آمریکا به توافق با ایران «نیازی ندارد»

بانکوک پست

آیا اصلاحات در نظام تأمین اجتماعی می‌تواند این صندوق را نجات دهد؟

کمبود نیروی متخصص، اهداف هسته‌ای تایلند را با تهدید روبه‌رو کرده است

نیو استریت تایمز

توقف درگیری با ایران از سوی ترامپ، به اندازه حملات جدید برای آمریکا هزینه‌بر است

مالایی میل

ایران: کشتی گاز مایع در تنگه هرمز با مین برخورد کرد

استار مالزی

انور ابراهیم: شواهدی مبنی بر خروج تراشه‌های انویدیا از مالزی وجود ندارد

اختلال در خدمات مایکروسافت؛ بانک‌های مالزی از بروز مشکل در سرویس ایمیل خبر دادند

جهش چشمگیری مالزی در رتبه‌بندی جهانی حوزه دیجیتال و هوش مصنوعی

رئیس‌جمهور ویتنام برای شرکت در هفته رهبران اقتصادی مجمع همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (آپک) به چین سفر می‌کند

اختلاف میان وزیران بلژیک درباره ادعای نقش ایران در حملات سایبری به یخچال‌ها بالا گرفت

آیا چین می‌تواند پیش از نشست شی جین‌پینگ و ترامپ، به بن‌بست وضعیت «نه جنگ، نه صلح» در قبال ایران پایان دهد؟

مالزیا کینی

مالزی با وجود استعفای معاون رئیس‌جمهور اندونزی، انتظار دارد روابط مستحکمی با این کشور حفظ شود

اج مالزی

پیامد‌های پرونده انویدیا، توجه‌ها را به رونق هوش مصنوعی در مالزی و سنگاپور جلب کرد

مالزی با سه کشور همسایه توافق‌نامه‌ای برای تقویت مبادلات با ارز‌های ملی امضا کرد

استریت تایمز

تایلند به گردشگران اجازه داد رمزارز‌های خود را برای هزینه‌های سفر به بات تبدیل کنند

جاکارتا گلوب

تعرفه‌های آمریکا، ابهام‌ها درباره توافق تجاری متقابل اندونزی را آشکار کرد

جاکارتا پست

تجارت الکترونیک، رشد ۱۶ درصدی اقتصاد دیجیتال اندونزی را رقم زد

بریتا آر تی‌ام

ایران رادار هشدار زودهنگام آمریکا در بحرین را هدف قرار داد