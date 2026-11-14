کارگروه اضطرار آلودگی هوا اعلام کرد: فعالیت‌های آموزشی مدارس به‌صورت حضوری برقرار بوده، اما برگزاری برنامه‌های صبحگاهی و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی ممنوع است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این جلسه دیروز با حضور اعضای کارگروه در محل استانداری تهران و با توجه به هشدار سطح نارنجی پایداری جوی صادرشده از سوی اداره کل هواشناسی استان تهران به‌صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد.

در این نشست، با هدف حفظ سلامت شهروندان، کاهش انتشار آلاینده‌ها و محدودسازی مواجهه گروه‌های حساس و پرخطر با آلودگی هوا، مجموعه‌ای از اقدامات و محدودیت‌ها برای اجرا در تهران و شهرستان‌های استان تهران به‌ استثنای فیروزکوه، پردیس و دماوند، از روز شنبه ۲۳ آبان تا پایان روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ به تصویب رسید.

بر اساس مصوبات این کارگروه، همه جلسات دستگاه‌های اجرایی به‌ استثنای موارد ضروری که نیازمند حضور فیزیکی افراد است، به‌صورت برخط برگزار خواهد شد.

همچنین فعالیت‌های آموزشی مدارس به‌صورت حضوری برقرار بوده، اما برگزاری برنامه‌های صبحگاهی و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی ممنوع است.