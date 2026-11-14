گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد پرواز آنچه پهپاد غیرمجاز اعلام شده، نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی سلطنتی لکلهیث انگلیس را در سافولک، سراسیمه به پناهگاه فرستاد.

پرواز پهپاد ناشناس، نظامیان آمریکایی را در انگلیس به پناهگاه فرستاد

پرواز پهپاد ناشناس، نظامیان آمریکایی را در انگلیس به پناهگاه فرستاد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ پایگاه هوایی سلطنتی لکنهیث که مقر اصلی نظامیان نیروی هوایی آمریکایی در انگلیس است، شمار زیادی از نظامیان و ادوات جنگی و نظامی آمریکا را در خود جای داده است.

یک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا گفت: نیرو‌های امنیتی نیروی هوایی آمریکا به فعالیت مشکوک پهپاد غیرمجاز بر فراز پایگاه هوایی سلطنتی لکنهیث واکنش نشان دادند و به پناهگاه رفتند، اما هیچ پرسنل، هواپیما یا زیرساختی آسیب ندید.

رسانه‌های انگلیسی می‌گویند در پی این تهدید پیام هشداری با حروف بزرگ و رنگ قرمز برای پرسنل حاضر در این پایگاه ارسال شده بود تا پناه بگیرند.

در روز‌های اخیر سایه وحشت و تهدید بر پایگاه‌های هوایی آمریکا در انگلیس سایه افکند و آمریکا ناچار شد هواپیما‌های خود را از دو پایگاه هوایی خود در انگلیس به دیگر کشور‌ها منتقل کند.

مقامات آمریکایی گفته‌اند تهدید‌هایی علیه این پایگاه‌ها رصد شده است.

مقامات انگلیسی گفتند چند نفر را به اتهام انجام عملیات علیه پایگاه بازداشت کرده‌اند.

تهدید پهپادی پس از آن روی داد که ارتش آمریکا روز دوشنبه بیش از دوازده فروند هواپیمای جنگی را از پایگاه هوایی سافولک، نیروی هوایی سلطنتی میلدنهال، در بحبوحه گزارش‌هایی مبنی بر تهدید امنیتی مرتبط با ایران، تخلیه کرد.