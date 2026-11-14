سازمان هواشناسی امروز و فردا برای شهر‌های صنعتی و پر جمعیت به ویژه تهران، کرج، اصفهان و اراک کاهش کیفیت هوا پیش بینی کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، امروز و فردا در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم است و در شهر‌های صنعتی و پر جمعیت به ویژه تهران، کرج، اصفهان و اراک افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

برای تهران هشدار نارنجی آلودگی هوا صادر شده است.

در سه روز آینده، خلیج فارس و دریای عمان مواج است.