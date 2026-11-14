\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u06f1\u06f1\u06f0 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0634\u062f. \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u06af\u0645\u0646\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0628\u062f\u0631\u0642\u0647 \u0634\u0627\u0646- \u0642\u0648\u0644 \u0648 \u0642\u0631\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n