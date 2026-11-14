از دانشگاه تهران تا معراج شهدا، مردم پایتخت هر چه باشکوه تر، پیکر۱۱۰ شهیدگمنام را تشییع کردند؛ فرزندانی که روزگاری، بی نام وُ نشان برای دفاع از وطن، جانفشانی کردند و در روز‌های سوکواری حضرت زهرا (س)، بر شانه‌های مردم، به میهن بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ از دانشگاه تهران تا معراج شهدا، مردم پایتخت هر چه باشکوه تر، پیکر۱۱۰ شهیدگمنام را تشییع کردند؛ فرزندانی که روزگاری، بی نام وُ نشان برای دفاع از وطن، جانفشانی کردند و در روز‌های سوکواری حضرت زهرا (س)، بر شانه‌های مردم، به میهن بازگشتند.