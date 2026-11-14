دکتر مهرداد بهلولی، رئیس شورای پزشکی باشگاه استقلال آخرین شرایط علیرضا کوشکی، بازیکن مصدوم این تیم را تشریح کرد.

رئیس شورای پزشکی استقلال: شرایط کوشکی خوب است و شایعات پایان فوتبال او صحت ندارد

رئیس شورای پزشکی استقلال: شرایط کوشکی خوب است و شایعات پایان فوتبال او صحت ندارد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهرداد بهلولی رئیس شورای پزشکی باشگاه استقلال، درباره آخرین وضعیت پزشکی علیرضا کوشکی اظهار داشت: این بازیکن در تمرینات استقلال و پس از وارد شدن ضربه، دچار مشکل شد. با افزایش علائم، از او در اهواز سی‌تی‌اسکن گرفته شد که نتایج آن نشان داد هوا در ریه وی محبوس شده است.

وی افزود: پس از اعزام کوشکی به گچساران و با توجه به احتمال عود مجدد این مشکل، هماهنگی‌های لازم با مراکز درمانی شهر‌های واقع در مسیر انجام شد تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات پزشکی مورد نیاز به‌سرعت صورت بگیرد.

رئیس شورای پزشکی باشگاه استقلال ادامه داد: پس از برگزاری ویدئوکنفرانس با متدین و سایر پزشکان، تصمیم گرفته شد ادامه روند درمان این بازیکن در تهران پیگیری شود.

بهلولی با اشاره به آخرین وضعیت جسمانی علیرضا کوشکی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط این بازیکن خوب است و ریه او حدود ۹۰ درصد باز شده است. همچنین نمونه‌برداری‌های لازم برای بررسی احتمال وجود عفونت انجام شده و در انتظار اعلام نتایج آزمایش کشت هستیم.

وی در پایان با رد شایعات مطرح‌شده درباره آینده فوتبالی این بازیکن خاطرنشان کرد: شرایط کوشکی خوب است و شایعات مربوط به پایان دوران فوتبال او صحت ندارد.