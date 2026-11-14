مردم ولایت‌مدار ورامین در مراسم شام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور گسترده و کم‌نظیر خود، ارادت قلبی خود را به خاندان عصمت و طهارت ابراز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، عزاداران با همراهی دسته‌های سوگواری و برگزاری آیین تشییع نمادین، یاد و مظلومیت بانوی دو عالم را گرامی داشتند و با حضور خود، جلوه‌ای از عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت را به نمایش گذاشتند.

مردم ولایتمدار ورامین در این آیین معنوی، با ذکر مصیبت و سوگواری در عزای دخت نبی مکرم اسلام (ص)، بار دیگر ارادت قلبی خود را به حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) ابراز کردند.