همزمان با شام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، مراسم تشییع نمادین پیکر مطهر بانوی دو عالم، با حضور جمعی از مردم و عزاداران در شهر پردیس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، عزاداران حرکت خود را از دو مسیر مسجد امام علی (ع) در فاز یک و مسجد جامع فاز ۲ پردیس آغاز کردند و پس از عبور از مسیر‌های تعیین‌شده، به مسجدالزهرا (س) رسیدند.

این آیین با هدف گرامیداشت مقام و سیره حضرت زهرا (س) و زنده نگه‌داشتن فرهنگ فاطمی، در فضایی آکنده از سوگواری و ارادت به خاندان اهل‌بیت (ع) برگزار شد.